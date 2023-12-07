Москва будет доплачивать горожанам, оказавшимся за чертой бедности с доходом меньше 120 тысяч в месяц

Власти Москвы с весны 2024 года начнут доплачивать горожанам, которые оказались за чертой бедности. К таковым относят лиц, чей ежемесячный доход не превышает 120 тысяч рублей. Для жителей Новой Москвы эта сумма отличается – поскольку их уровень жизни ещё не до конца «подтянут» до столичного, для них минимальный доход составит 80 тысяч рублей.

Выплата предусмотрена лишь для тех, кто официально трудоустроен или работает в качестве самозанятого. Лица, занятые уходом за детьми или не имеющие возможности выйти на работу по объективным причинам, имеют доступ к другим социальным льготам и пособиям.

«Принцип такой же, как с пенсиями – если фактический доход гражданина, который подтверждается документами, не дотягивает до установленного минимума, разница будет выплачена правительством Москвы, – пояснили в экономическом департамента мэрии. – Доходом считается не только зарплата, но и, к примеру, деньги, которые горожанин получает, сдавая в аренду свою вторую или третью квартиру».

До этого москвичи, живущие за чертой бедности, могли рассчитывать только на адресную целевую поддержку – к примеру, власти столицы компенсировали им до 50 литров бензина в месяц на партнёрских заправках, до 75% стоимости косметического ремонта и до 50% стоимости капитального ремонта в квартире, 100% суммы, уходящую на подготовку детей к началу учебного года, а также мелкие бытовые расходы (включая клининг, спа и ) на сумму до 30 тысяч рублей в месяц. Эту систему критиковали как за скромные суммы выплат, так и за невозможность самостоятельно определять, куда будут потрачены полагающиеся пособия, и вытекающий из этого психологический дискомфорт – именно поэтому она была целиком пересмотрена.

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