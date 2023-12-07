Появились подробности о новом iPhone SE 4

Издание MacRumors сообщает, что iPhone SE 4, который на данный момент имеет кодовое название D59, будет основан на шасси iPhone 14. Согласно последней информации, аккумулятор A2863, используемый в базовой версии iPhone 14, также будет установлен в новом бюджетном смартфоне от Apple.

Журналисты утверждают, что уже проводятся испытания прототипов iPhone SE 4 с упомянутой батареей. Если эти данные останутся актуальными к моменту выпуска, то новая модель получит существенный прирост в автономности по сравнению с предыдущей версией. В частности, аккумулятор в iPhone SE 3 имеет емкость 2018 мАч, в то время как в iPhone 14 этот показатель составляет 3279 мАч.

MacRumors также отмечает, что использование старых компонентов в новом смартфоне снизит затраты на его производство. Это станет хорошей новостью для потребителей, так как модели серии SE от Apple всегда были наиболее доступными. К тому же, такая практика не нова: ранее iPhone SE 2 использовал аккумулятор от iPhone 8.

Официальный релиз iPhone SE 4 ожидается в 2024 или 2025 году. Напомним, что ранее Инсайдер предоставил новую информацию о модели iPhone 16.