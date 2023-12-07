Рупор кремлевской пропаганды: Выборы (71-летнего Путина на пятый срок) президента РФ пройдут 17.03.2024

Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.

В тоталитарной России выборы во время войны пройдут. А в демократичской Украине выборы во время войны не пройдут. Смотри не перепутай.

Относительно результатов, то какой-то там интриги не ожидается. Путин наберт 70-75% (если не будет каких-то адских форс-мажоров вроде прошлогоднего ообвала фронта под Балаклеей или экономических потрясений), 2-е место Зюганов с КПРФ, за 3-4 место глубокомысленная борьба.

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