ЮНЕСКО признала объектом культурного наследия петербургские сосульки

Организация объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла сосульки, появляющиеся ежегодно в Санкт-Петербурге, в список объектов всемирного наследия.

В ходе выступления гендиректор по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил «красочные ледовые сталактиты, обладающие уникальными формами и достигающие 2-4 метра в длину, при этом им удаётся не таять в течение полугода без надлежащей поддержки». В выпущенном коммюнике организация обратилась к властям Петербурга с просьбой бережно отнестись к уникальным объектам и ни в коем случае не убирать их со зданий.

– Красота зимнего Петербурга принадлежит всему миру, наша общая задача – сохранить это уникальное наследие, – выделено в документе жирным шрифтом.

Из Смольного пришёл мгновенный ответ на имя Оттоне – в Северной столице заверили, что выполнят поручение с удовольствием, как и в предыдущие годы, когда коммунальные службы не занимались очисткой города от снега и льда.

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