 

Употребление алкоголя в бане может вызвать инфаркт

07.12.2023, 11:19, Разное
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Биолог Александр Созыкин предупредил о рисках, связанных с употреблением алкоголя в условиях парной. Он подчеркнул, что это может оказать существенное воздействие на сердце человека. Употребление алкоголя в бане способно вызвать сосудистый спазм и серьезную нагрузку на организм.

“Алкоголь употреблять в процессе парения категорически противопоказано: это дополнительная нагрузка на сердце. Перепад температур вызовет резкий спазм коронарных артерий, кровоснабжающих миокард, и может спровоцировать инфаркт”, — подчеркивает Созыкин.

Сердцу важно избегать перепадов температур, поэтому даже те, кто регулярно посещает баню, должны быть осторожными. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет и патологии эндокринной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой системы, а также суставными проблемами.

Кроме алкоголя в бане чреваты опасностями также чужие веники. Созыкин подчеркивает важность использования личных, чтобы избежать контакта с микроорганизмами и токсинами, которые могут находиться на поверхности чужих веников. Эти частицы грязи с поверхности кожи другого человека могут вызвать кожные и аллергические заболевания.


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