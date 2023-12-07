Употребление алкоголя в бане может вызвать инфаркт

Биолог Александр Созыкин предупредил о рисках, связанных с употреблением алкоголя в условиях парной. Он подчеркнул, что это может оказать существенное воздействие на сердце человека. Употребление алкоголя в бане способно вызвать сосудистый спазм и серьезную нагрузку на организм.

“Алкоголь употреблять в процессе парения категорически противопоказано: это дополнительная нагрузка на сердце. Перепад температур вызовет резкий спазм коронарных артерий, кровоснабжающих миокард, и может спровоцировать инфаркт”, — подчеркивает Созыкин.

Сердцу важно избегать перепадов температур, поэтому даже те, кто регулярно посещает баню, должны быть осторожными. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет и патологии эндокринной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой системы, а также суставными проблемами.

Кроме алкоголя в бане чреваты опасностями также чужие веники. Созыкин подчеркивает важность использования личных, чтобы избежать контакта с микроорганизмами и токсинами, которые могут находиться на поверхности чужих веников. Эти частицы грязи с поверхности кожи другого человека могут вызвать кожные и аллергические заболевания.