Во время встречи с Путиным брат эмира Абу-Даби принял православие

Шейх Юсуф Аль Нахайян, младший брат правящего эмира Абу-Даби, во время встречи с президентом Владимиром Путиным изъявил желание принять православие, что и было исполнено немедленно.

Российский президент согласился исполнить роль его крёстного отца.

Обряд провёл присутствовавший в составе российской делегации митрополит Тихон (Шевкунов). В православии брат эмира получил имя Фёдор в честь святого мученика Феодора Кесарийского. По мнению экспертов, крещение представителя правящей династии ОАЭ послужит укреплению межгосударственных связей этой страны с Россией, а также может повлиять на ход переговоров в ОПЕК+ (не путать с экстремистским движением ЛГБТ+).

После окончания церемонии шейх продолжил участие во встрече уже как представитель российской стороны. Во время разговора он пытался говорить на русском и цитировал Достоевского.

– Конечно, это выдающееся событие и совершенно беспрецедентное в российско-арабских отношениях, – говорит востоковед Евгений Сатановский. – Один брат эмира принял иудаизм, второй – православие. Всё это поможет сделать правящую семью Аль Нахайян ключевым игроком в урегулировании ситуации в Газе и на Украине. К тому же у нашего президента дочь на выданье, а брат эмира мог бы составить ей достойную партию.

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