Мнение: О настоящем красавце и защитнике… Не щадя живота своего?

Два фото под катом с разницей в год и месяц примерно. Один и тот же человек на каждом, хоть в это и трудно поверить. Мужчина в полном расцвете — 41 год. Герой мемов и просто герой (для кого-то).

Государственной важности человек.

Но, знаете… Это просто ад, что он с собой сделал всего за год с небольшим.

Тут ещё разница в том, что на первом фото персонаж ещё на хлебной должности, а вот на втором — уже на ответственной и «расстрельной».

Было…

Стало…

Узнали?

Рустем Умеров, он же Rustem Enver oğlu Umerov, он же Рустем Енверович Умєров, нынешний министр обороны Украины, бывший глава украинского Фонда государственного имущества.

Злые языки говорят, что захисники на «нуле» всё чаще жалуются на котловое довольствие. А на некоторых видео из ТГ-каналов российских военкоров украинские пленные грустно заводят волынку про «жё нё манж па сис жур», хотя каждый второй — кашевар или, на худой конец, шофёр полевой кухни. Но то — «особлива пісня», не будем сейчас.

Предшественник героя обоих фото, кстати говоря, тоже нажился на поставках продуктов. И яиц в том числе.

Но ведь вредно же — жрать в три горла?

А ну, как настоящие защитники краіны вернутся и спросят по полной?

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