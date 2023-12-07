 

Мнение: О настоящем красавце и защитнике… Не щадя живота своего?

07.12.2023, 8:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два фото под катом с разницей в год и месяц примерно. Один и тот же человек на каждом, хоть в это и трудно поверить. Мужчина в полном расцвете — 41 год. Герой мемов и просто герой (для кого-то).

Государственной важности человек.

Но, знаете… Это просто ад, что он с собой сделал всего за год с небольшим.

Тут ещё разница в том, что на первом фото персонаж ещё на хлебной должности, а вот на втором — уже на ответственной и «расстрельной».

Было

Стало

Узнали?

Рустем Умеров, он же Rustem Enver oğlu Umerov, он же Рустем Енверович Умєров, нынешний министр обороны Украины, бывший глава украинского Фонда государственного имущества.

Злые языки говорят, что захисники на «нуле» всё чаще жалуются на котловое довольствие. А на некоторых видео из ТГ-каналов российских военкоров украинские пленные грустно заводят волынку про «жё нё манж па сис жур», хотя каждый второйкашевар или, на худой конец, шофёр полевой кухни. Но то — «особлива пісня», не будем сейчас.

Предшественник героя обоих фото, кстати говоря, тоже нажился на поставках продуктов. И яиц в том числе.

Но ведь вредно же — жрать в три горла?

А ну, как настоящие защитники краіны вернутся и спросят по полной?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Мнение: Причины западной русофобии, оптимисты глупее реалистов и бывают ли порядочные дураки

07.12 / Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика