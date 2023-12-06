 

Установлена связь между тяжелым физическим трудом и риском развития деменции

06.12.2023, 2:27, Разное
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Как сообщает научное издание The Lancet, тяжелый физический труд, отличающийся высокой степенью интенсивности, увеличивает вероятность развития деменции, что показали результаты исследований, проведенных норвежскими учеными, представляющими Университет Осло.

В ходе исследования семи тысяч мужчин и женщин, чья деятельность в период с 1960 по 2023 год была связана с интенсивным физическим трудом, было установлено, что у 902 участников эксперимента, преодолевших возрастной порог в 70 лет, была диагностирована деменция, в то время как у 2407 были выявлены когнитивные нарушения в легкой форме.

Полученные результаты четко демонстрируют важность разработки стратегий защиты когнитивного здоровья тех, кто связан с тяжелым физическим трудом, учитывая то обстоятельство, что риск развития деменции возрастает по мере повышения степени тяжести физической нагрузки на работе.         


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