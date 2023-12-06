 

Мнение: Ну что за мерзавцы…

06.12.2023, 1:40, Разное
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Руководству ЖЖ надо отдать должное – они долго сдерживали своё рукоблудие и не занимались “улучшайзингом” платформы. Благодаря этому про ЖЖ последние лет 8-9 можно было все увереннее говорить как о самой удобной.

Но все хорошее кончается. Кто-то “провел реформу” – и теперь, если пройти к комменту по ссылке из почты, чтобы ответить, комментарий, на который ты отвечаешь, висит перед тобой “голенький”. Раньше НАД НИМ была хотя бы ссылка на “Ветвь дискуссии”, к которой он относится; теперь нет ничего. Соответственно, если ты хочешь почитать всю предыдущую ветку, приходится ее искать с самого начала, по всем комментариям! А если комментов много – сто или даже 500? Запаришься искать! Какой идиот это всё таким образом “упростил”??

Есть слабая надежда, что это была такая “реформа” на моей почте. Но это слабо утешает, поскольку и у почты тот же хозяин, что и у ЖЖ – чертов Сбербанк! Эх… Сами же уродуют свой продукт, который и так дышит на ладан. Зачем?

Не дает ответа.

Источник: Размышления вольного социолога


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