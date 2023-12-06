Тренды приходят и уходят, а хочется чего-то вневременного: классические цвета маникюра, которые никогда не подведут и всегда в моде

Тенденции в современном маникюре чрезвычайно изменчивы. Тренды нейл-арта приходят и уходят. Успеть за ними очень трудно. Поэтому многие женщины отдают предпочтение вневременным и неподвластным времени тонам лака. Мы приведем классические цвета маникюра, которые не выходят из моды и никогда не подведут.

Нюдовый

Нюдовый маникюр выглядит элегантно и непринужденно. Он сочетается с любой одеждой и украшениями.

Этот дизайн ногтей идеально вписывается в модный стиль “тихая роскошь”. Вы можете выбрать как глянцевые, так и матовые варианты нюдового маникюра.

Бордовый

Бордовый цвет сочетает в себе смелость и классику. Он подходит для тех, кто хочет получить насыщенный маникюр, не бросающийся в глаза. Это глубокий и роскошный, но сдержанный оттенок.

Нежно-розовый

Нежно-розовый цвет смотрится очаровательно. Это женственный и романтичный оттенок. Он особенно идет женщинам со светлым тоном кожи. Этот цвет подходит для любого времени года.

Ярко-розовый

Несмотря на свою насыщенность, ярко-розовый цвет все-же относится к классическим тонам маникюра. Это красочный и кокетливый оттенок. Если вы устали от нейтральных и бледных тонов, но все же стремитесь к традиционным цветам, то попробуйте ярко-розовый маникюр.

Белый

Белый маникюр привнесет в ваш стиль изысканность и элегантность. Он создает привлекательный контрас с темными тонами кожи и выглядит сдержанно на светлых. Он подходит не только для теплого сезона, но и для зимы.

Если чисто белый цвет кажется вам скучным, то попробуйте его мерцающие варианты или оттенки кокосового молока.

Черный

Многие женщины считают черный маникюр экстравагантным. Однако в наши дни этот цвет считается универсальным и вневременным. Его можно сочетать не только с неформальным готическим образом, но также с консервативными вечерними и офисными нарядами.

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Мягкий серый

Мягкий серый – спокойный и безмятежный оттенок. Он привнесет в ваш образ сдержанную изысканность, особенно если у вас светлый тон кожи.

Серый цвет отлично сочетается с другими тонами. Вы можете добавить его в качестве акцента в белый, черный, нежно-розовый или сиреневый маникюр.

Приглушенный розовато-лиловый

Приглушенный розовато-лиловый цвет подойдет тем поклонницам стиля “барбикор”, которые не решаются использовать слишком яркие тона лака. Это женственный, но сдержанный вариант. Он сочетает все преимущества розовых оттенков с изысканной приглушенностью тонов.

Темно-серый

Темно-серый цвет идеально подходит для модного, но минималистичного маникюра. Он имеет множество оттенков, с которыми можно экспериментировать. Вы можете попробовать разные тона – от кремово-серых до антрацитовых.

Нежно-персиковый

Мягкий и нежный персиковый маникюр подходит для обладательниц теплых тонов кожи. Этот цвет кажется весенним или летним. Однако он прекрасно впишется в ваш зимний образ и привнесет в него нотки тепла.