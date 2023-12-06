 

Ученые установили связь между жесткими продуктами и похудением

06.12.2023, 0:10, Разное
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Как сообщает научное издание American Journal of Clinical Nutrition, включение в рацион хрустящих и твердых продуктов способствует снижению веса и сохранению чувства сытости в течение достаточно продолжительного времени.

В ходе исследования, проведенного нидерландскими учеными, испытуемым было предложено четыре варианта обеда, из которых два относились к категории ультраобработанных, в то время как два других прошли минимальную степень обработки. В каждой категории одно блюдо было твердым и хрустящим, в связи с чем на его употребление требовалось больше времени, в то время как другое отличалось легкой для пережевывания структурой.

Было установлено, что те, кто сместил фокус внимания с картофельного пюре, рыбного филе и капусты в сторону более «жестких» вареного риса, хрустящего салата и куриной грудки употребили на 26% калорий меньше, чем те, кто сделал выбор в пользу «мягкой» пищи.  


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