Подходит как для прямых, так и для волнистых и вьющихся волос: стрижка «кошечка» – эффектный тренд на 2024 год

По словам парикмахеров-стилистов, прически «волк», «бабочка» и «медуза» уже не на пике моды. Новый тренд на 2024 год, стремительно набирающий популярность, уже ворвался в fashion-мир и будет еще долго почивать на лаврах. Речь идет о стрижке Kitty cut, которая завоевала любовь пользователей социальных сетей, где она впервые и появилась.

Внимание на многослойность

«Кошечка» – стильная и универсальная стрижка, которая подходит женщинам всех возрастов и текстур волос. Она характеризуется длинными, ниспадающими слоями, которые обрамляют лицо, и более короткой длиной сзади. Такая многослойность придает волосам необходимый объем и делает стрижку более подвижной. Основная длина – между плечами и ключицами, и, по мнению стилистов, это очень чувственная стрижка, которая станет настоящим хитом в новом году.

Преимущества прически

В стрижке «кошечка» особое внимание должно быть обращено именно на слои: они длинные и очень тонкие, нежели в привычном бобе. Обрамляющие лицо волосы не должны быть короткими, иначе пропадет весь шарм эффектной прически.

Стрижка kitty cut имеет ряд преимуществ:

она смягчает угловатые черты лица, добавляет объема тонким волосам, создает более молодой и свежий образ.

Модная прическа проста в уходе. Она не требует много времени или усилий для укладки, и ее можно поддерживать в хорошем состоянии с помощью ежемесячных посещений парикмахера.

Как укладывать модную стрижку

Что касается текстуры волос, то kitty cut подойдет как для прямых, так и для вьющихся локонов. Как же укладывать стрижку «кошечка»?

Прислушайтесь к советам стилистов, которые рекомендуют:

Сушить волосы диффузором, начиная от корней и двигаясь дальше к кончикам, чтобы придать им пышность и заметный объем. Для более непринужденного образа взъерошить локоны пальцами и зафиксировать отдельные пряди лаком или воском для волос.

Kitty cut – отличный способ добавить индивидуальности и стиля к любому образу.

Идеи стилистов

Популярная в новом году прическа универсальна, а локоны легко укладываются. Расскажем о нескольких идеях, как носить стрижку “кошечка”:

Для вечернего элегантного образа выпрямите волосы и завейте только их кончики, а затем нанесите немного лака с блеском, чтобы локоны выглядели более гламурно. Для ретро-образа сделайте боковой пробор и завейте волосы крупными волнами. Для повседневного образа завяжите ленту в бант на затылке и уложите пряди в свободную волнистую прическу.

Экспериментируйте с разными укладками, чтобы найти ту, которая вам больше всего подходит.