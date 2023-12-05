 

Все, что вам нужно – пищевая сода и кисточка для макияжа: простой способ сделать любой лак для ногтей матовым

05.12.2023, 22:15, Разное
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В наступающем сезоне популярность набирает матовый маникюр. Такое покрытие выглядит сдержанно и элегантно. При этом совсем не обязательно отправляться в салон. Следовать за трендом можно и с минимальными затратами. Многие девушки решили эту проблему, они научились придавать матовость любому обычному лаку для ногтей.

Матовый маникюр

Глянцевое покрытие для ногтей уже вполне можно считать классикой, которая уместна всегда и в любом образе. Однако в последнее время появляется все больше женщин, отдающих предпочтение матовым ногтям. Популярность такого маникюра вполне объяснима. Легкая бархатистость придает ногтям интересный внешний вид и элегантность.

Выбор формы и длины

В зависимости от личных предпочтений женщины, можно выбирать любую форму и длину. Однако в новом сезоне самыми модными окажутся короткие ногти в форме овала или мягкого квадрата. Это делает маникюр более естественным. Короткие аккуратные ногти придают рукам ухоженный вид, при этом не привлекают особого внимания и могут вписаться в любой образ.

Дизайн и оттенок

Самый простой вариант — монохромный маникюр, который едва ли когда-то потеряет свою актуальность. Что касается оттенков, то в присутствии матового покрытия любой цвет только выиграет.

Кроме того отсутствие глянцевого или хромированного блеска немного «приземляет» яркие оттенки, делает их более спокойными и нейтральными. Женщинам, которые опасаются алого, бордового, вишневого маникюра, стоит попробовать его в матовом варианте. Результат окажется более сдержанным и богатым.

Особого внимания заслуживает пастельная палитра. Мятный, персиковый, льняной, сливочный — эти нежные оттенки с матовой поверхностью станут еще более милыми, притягательными и воздушными.

Чтобы разнообразить монохромный маникюр, можно использовать разные оттенки лака.

Еще один интересный дизайнерский ход — использовать для маникюра один лак, но при этом на ногтях будет и глянцевое, и матовое покрытие.

Как сделать лак матовым

Преимущество такого простого способа заключается в том, что для реализации этой идеи не потребуется дополнительных затрат. Можно использовать любой лак. Единственное, что потребуется помимо лака — пищевая сода.

Ход работы:

Небольшое количество пищевой соды тщательно просеивают. В ней не должно оставаться комочков. На ногти привычным способом наносят лак и дают ему немного времени слегка подсохнуть. Пушистой кистью для макияжа набирают немного соды и посыпают ею ноготь. Главная сложность состоит в том, чтобы правильно выбрать время. К этому моменту лак не должен быть слишком влажным и слишком сухим. Когда покрытие полностью затвердеет, остатки соды можно смахнуть чистой кистью для макияжа. Заключительный шаг — покрытие ногтя обычным прозрачным лаком.

При выполнении такого маникюра большое значение имеет правильный выбор времени для использования соды. Чтобы иметь возможность постоянно контролировать степень просушки, лучше одновременно работать с одним ногтем и только после завершения процедуры переходить к другому ногтю.


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