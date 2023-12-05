Мнение: О лажовом «Слове пацана»… Ну кто так снимает?

Знаете, это уже какое-то поветрие в отечественных сериалах. А ведь про нашумевшее и скандальное «Слово пацана. Кровь на асфальте» говорят, что это едва ли не лучший продукт за последние годы.

Блин, реально не понимаю тех, кто так говорит. То ли они круглые идиоты, то ли проплаченные боты. А может, и два в одном.

Ну ведь халтура же в этом сериале — с первых кадров.

И дело даже не в том, что сюжет затёрт, как лацканы старого пиджака: «хороший» мальчик дружит с «плохим» и ступает на кривую дорожку, втягиваясь во всё больший криминал. Разве что перенесено это на перестроечные 1980-е с добавлением характерной для того периода «чернухи». И не в том, что 14-летних подростков играют 20-летние парни повышенной слащавости, предмет вожделения отдельных представителей того самого сообщества, которое в России на днях признали экстремистским. Допустим, сейчас по каким-то российским законам несовершеннолетних нельзя снимать в кино со сценами насилия и драк. В СССР, к слову, хоть в «Чучеле», хоть в «Плюмбуме» настоящие старшеклассники были в главных и второстепенных ролях. Но у нас — низь-зя-я. ОК.

Однако вот эта наигранная инфантильность актёров, переходящая даже в женственность — это про что? Про банды малолеток? Ой, не смешите…

Или, скажем, главный «положительный» герой Андрей, не расстающийся с пионерским галстуком ни в школе, ни на улице ни дома, ни на гоп-стопе.

Ну, да — «как повяжешь галстук, береги его: он ведь с красным знаменем цвета одного, а под этим знаменем в бой идут бойцы…».

Серьёзно? Конец 1980-х, а точнее — ровно 1988-й, судя по тому, что мальчишки смотрят «Маленькую Веру», слушают «Седую ночь» группы «Ласковый май», на заднем плане Александр Серов поёт свою «Мадонну» (всё это продукты 1988-го), а главный отрицательный герой Марат ждёт сводного брата Вову «из-за речки»: напомню, бойцы ОКСВА покинули Афганистан в феврале 1989-го. И тут, когда всё бурлило и кипело в перестроечных дискуссиях, тонуло в пене открывшейся «правды», такая прям любовь к символам пионерии?

Не верю ©

А с другой стороны, 14 лет — уже возраст комсомольский. И таких положительных Андреев, отличников, тихонь, учеников музыкальных школ и хоровых студий, в члены ВЛКСМ запихивали едва ли не сразу после знакового Дня рождения. То есть, на нм уместнее смотрелся бы комсомольский значок, а не пионерский галстук. Который он, к слову, и носит в сериале неправильно: верхняя пуговица рубашки должна быть закрыта узлом.

Или другой момент: Андрей получает от Марата по морде — и моментально проникается желанием пришиться к группировке. С чего вдруг? Может, он тайно ненавидел музыку и «пятёрки»? Но ведь ничем пионер-герой себя не выдал в начале сериала! Да и перерождение его совершается почти моментально. Р-раз — в глаз — и вот он уже такой же, как все: подворовывает, дерётся, участвует в выездах, где снова дерётся, причём неожиданно ловко.

Не верю © два раза.

А вот «старший товарищ», дембельнувшийся афганец Вова-«Адидас».

Десантник, отслужил в самом пекле — и рядовой без единой награды? Хм… Причём ведь нормально служил: гвардеец, отличник Советской Армии, специалист 2-го класса, парашютист. Не «писарем при штабе»/ Ну хоть сержантские лычки должны были появиться на погонах?

Опять же форма. Вернувшийся из Афгана десантник должен был носить… афганку. То есть, выглядеть ему полагалось или так:

Или даже вот так:

Второе вероятнее, так как всё же — конец 1980-х, когда ВДВ уже даже и на «Большой земле» облачались в камуфляж.

И вот это всё — и одежда, и манеры, и психологические моменты — превращают сериал в поделку. Даже — в подделку. В очередной лубок. Что прямо бросается в глаза: ноль достоверности, голимая лажа.

Почему этого «слона» в упор не самечают?

—