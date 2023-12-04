 

APS: курение усиливает риск возникновения депрессии и биполярного расстройства

04.12.2023, 20:00, Разное
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Как сообщает норвежское издание Acta Psychiatrica Scandinavica, курение повышает степень риска развития депрессивного и биполярного расстройств, что показали результаты исследования, проведенного датскими учеными, представляющими Орхусский университет.

В ходе исследования, в котором было задействовано 350 тысяч человек, удалось установить, что в геномах курильщиков присутствует ряд повторяющихся генетических вариантов, что позволяет рассуждать о наследственной предрасположенности к этой привычке. Ученые предположили, что никотин минимизирует всасывание серотонина в мозге, что может привести к развитию депрессии. Исследователи уточнили, что при психических расстройствах нарушается обмен таких веществ-нейромедиаторов, как норадреналин и серотонин, что может привести к такой патологии, как биполярное расстройство.

Кроме того, ученые предположили, что развитие депрессии и биполярного расстройства может быть связано с воспалением головного мозга из-за курения.        


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