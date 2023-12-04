Российские разработчики представили мобильное приложение “Зеленая кнопка” для особо охраняемых природных территорий

На мероприятии Botswana Travel & Tourism Expo в Касане российские разработчики представили мобильное приложение “Зеленая кнопка” для особо охраняемых природных территорий. В рамках этого события также был представлен проект глобального новостного агрегатора, который, по словам авторов, способствует продвижению РФ и Африки на туристических рынках друг друга.

Создатели приложения отмечают, что Министерство туризма и окружающей среды Ботсваны оценило цифровизацию природных территорий в России, сбор данных и сотрудничество в области экотуризма.

Генеральный директор новостного СМИ2 и совладелец “Зеленой кнопки” Юрий Белоусов подчеркнул, что Африка и РФ остаются неизведанными континентами друг для друга. Он выразил мнение, что важно знакомить африканских туроператоров с Россией и инвестировать в индустрию взаимного гостеприимства.

Белоусов также подчеркнул, что создание глобального агрегатора новостей позволит странам обмениваться информацией и продвигать себя на других рынках, независимо от политической агенды.

Приложение “Зеленая кнопка” предоставляет информацию о правилах поведения в разных странах, позволяет изучить тропы и маршруты, а также предупреждает об опасностях.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), сообщила, что число российских туристов, выезжающих за рубеж, в 2023 году увеличилось на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

В конце ноября депутаты Госдумы предложили внедрить туристический кешбэк для детей в каникулы с 1 по 8 января 2024 года, размер которого составит 50% от потраченных средств. Это мероприятие призвано стимулировать внутренний детский туризм в новогодние праздники. Ранее было названо идеальное время для отдыха россиян на Шри-Ланке.