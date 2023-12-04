 

Складной смартфон OnePlus Open прошел успешный тест на прочность

04.12.2023, 19:55, Разное
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Зак Нельсон оценил качество материалов и уровень защиты двух дисплеев смартфона. Внешний экран устоял перед царапинами от инструмента с твердостью 6 по шкале Мооса, в то время как внутренний гибкий экран оказался устойчивым к надавливанию ногтем. При тестировании на огонь оба дисплея показали свою стойкость, при этом на внешнем экране появилось пятно после 25 секунд нагревания, а на гибком — уже через пять секунд.

Блогер также проверил, как смартфон реагирует на воздействие песка на шарнир и внутренний экран. Несмотря на слышимые хрустящие звуки, смартфон выдержал испытание, экраны остались невредимыми и продолжили работу без сбоев.

Последним испытанием для OnePlus Open стал изгиб смартфона в обратную сторону. Устройство слегка прогнулось, но не сломалось. Зак Нельсон отметил прочность и надежность смартфона, особенно учитывая его складной форм-фактор.

OnePlus Open, также известный как Oppo Find N3 на некоторых рынках, включая Россию, продемонстрировал свою выдающуюся прочность в этом тесте. Эти данные применимы как к OnePlus Open, так и к Oppo Find N3.


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