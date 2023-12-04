Из соображений толерантности термин «замкадыш» заменят на «замкадовец»

Институт русского языка им. В. В. Виноградова при Российской академии наук (РАН) обратился к правительству и столичной мэрии с инициативой из соображений толерантности заменить отдельные географические определения, образуемые морфемным путём.

Согласно социологическим исследованиям, проведённым институтом и Центром изучения общественного мнения, подавляющее большинство россиян, проживающих за пределами Московской кольцевой автодороги (МКАД), испытывают душевные неудобства и депрессию при употреблении в своём отношении термина «замкадыш», который считается ими уничижительным.

«Это определение считается оскорбительным даже среди жителей Химок, Мытищ и Красногорска», – заявил доктор русской филологии Арташес Давтян.

Для устранения дискриминации лингвисты приняли решение заменить устоявшийся термин «замкадыш» более лояльным «замкадовец» по аналогии с этнохоронимами, использующимися для жителей российских населённых пунктов. Соответствующие изменения будут внесены и в государственные документы. Топоним «Замкадье» учёные решили сохранить.

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