Мнение: О ловушке для Путина… Попадётся?

Что #Россия угодила в капкан на радость китайской панде – про то не только карикатуристы знают. Но, как известно, русского медведя мало поймать, его ещё и завалить надо.

С этим пока очевидные проблемы, несмотря на привлекательность «ловушки». Но Запад не перестаёт работать в нужном ему направлении.

Похоже, началась секретная операция «Wounded boar».

«В мире животных известен такой приём: притвориться раненым, чтобы ослабить внимание хищника и внезапно атаковать. Опытные охотники могут рассказать, насколько это бывает опасно. Люди этот приём модифицировали и активно применяют в политике, бизнесе и, естественно, в боевой обстановке.

Массовые заявления официальных лиц на Западе и на Украине о том, что “всё пропало”, очень на это похожи. Наверняка и название у этой информационно-психологической операции тоже в натовском стиле: что-нибудь типа “Wounded boar” – “Раненый кабан”», – пишет политолог Сергей Старовойтов. И с ним сложно не согласиться: подвох так и витает в воздухе.

Опять же, секрет Полишинеля – #Россия превосходит Украину в ресурсном плане и людском потенциале. И даже сейчас, после всего случившегося на украинском треке, она проводит ограниченную по силам и средствам спецоперацию, тогда как #Украина вынуждена вести полномасштабную войну буквально по всем фронтам. Не на жизнь, а на смерть.

После того, как ставка на летний блицкриг не сработала, и русские войска не побежали от немецких «Леопардов», наоборот, стали их жечь с азартом, у ВСУ и Запада осталась единственная работоспособная стратегия. Втянуть российскую армию в крупное наступление, измотать и обескровить в боях, после чего, «поймать на контратаке», повторив прошлогодний харьковский успех. Собственно, ещё минувшей зимой Киев пытался так и поступить. Тогда из каждого утюга неслись мнения «экспертов», что Запад вот-вот накачает Украину оружием, натренирует ВСУ по натовским стандартам, поддержит боеприпасами – и тогда прорыв к Азовскому морю неизбежен, как и последующие переговоры на невыгоднфых условиях, а потому нужно «бить первыми», пока Киев ещё не готов.

К счастью, одной горькой пилюли под Угледаром тогда хватило российскому командованию, чтобы понять: наступать – рано, уйти в глухую, но активную оборону – выгоднее. А «стачивать» ВСУ – задача в самый раз для штрафников и «Вагнеров». Что и было сделано под Соледаром и Артёмовском-Бахмутом. К слову, сейчас «бахмутскую мясорубку» считают одной из главных причин провала летнего контрнаступа. Хотя и не единственной.

Сейчас Россию опять пытаются спровоцировать на лобовую атаку. Только уже под соусом «Украина слаба, Запад надломлен, ВСУ деморализованы – пора!». А стратегия та же: втянуть – обескровить – подловить.

Вероятно, в армейском руководстве это понимают. Министр обороны Сергей Шойгу не случайно почти на каждом совещании напоминает и подчёркивает, что ОГВ в зоне СВО находится в активной обороне. И все операции местного значения, типа боёв под Авдеевкой, нацелены на решение сугубо утилитарных, тактических задач обороняющейся стороны.

Но вот понимают ли это в высшем политическом руководстве страны, где ориентируются не только на военные учебники по стратегии и тактике?

А вообще, рекомендовал бы всем поглубже изучить опыт ирано-иракской войны. Там такие «качели» были! И нейминг звучный.

Итак, вопрос ребром: попадётся ли российский президент Владимир #Путин в расставляемую для него новую ловушку?

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