Составлен ТОП ненужных новогодних подарков в России

В начале 2023 года россияне решили избавиться от приблизительно 50 тысяч подарков, полученных ими на Новый год, выставив их на продажу на популярной платформе «Авито». В большинстве случаев среди этих подарков оказывалась высококачественная техника, парфюмерия и аксессуары, следует из исследования, проведенного «Авито» и сообщенного порталом Hi-Tech Mail.Ru.

Среди популярных новогодних подарков, которые россияне решали продать, выделяются умные часы, которые часто не удовлетворяли их ожидания или не подходили по размеру. Например, модель Apple Watch SE была продана в среднем за 20 тысяч рублей, что на 7 тысяч рублей ниже её розничной стоимости. Также в продаже можно было найти более доступные модели от других производителей.

Важно отметить, что в январе 2023 года продажи смартфонов выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на эти устройства в это время составила 20,4 тысячи рублей. Также продажи ноутбуков выросли на 16%, средняя цена которых составила 23,6 тысячи рублей.

Среди самых популярных новогодних подарков, которые россияне решали перепродать, также оказались мелкие кухонные устройства, такие как мультиварки, кофеварки, блендеры и другие. Продажи такой техники увеличились на 35% по сравнению с январем 2022 года, а средняя цена составила 4,9 тысячи рублей.

Женская одежда стала самой популярной категорией товаров среди продавцов после Нового года, с увеличением объема продаж на 62% по сравнению с январем 2022 года. При этом средняя цена снизилась на 15%. Мужская одежда также пользовалась спросом, с продажами, увеличившимися в три раза. Многие из этих вещей продавались с бирками, указывая на то, что они были подарены на Новый год.

Парфюмерия также вошла в число самых популярных новогодних подарков, которые россияне продавали. Часто владельцы выставляли на продажу нераспечатанные флаконы парфюма или ароматы с минимальным использованием. Цены на такие товары оказались значительно ниже рыночных.