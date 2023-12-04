Рупор кремлевской пропаганды: Внезапно не дожила до расследования

Внезапно не дожила до расследования

Депутат Европарламента от Франции Мишель Ривази внезапно скончалась прямо на рабочем месте. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ, однако многие обращают внимание на то, что Ривази никогда не жаловалась на сердце, да еще и за два дня до кончины прошла полноценное медицинское обследование.

Мишель Ривази считалась в Европарламенте одним из главных критиков Урсулы фон дер Ляйен. Именно она некоторое время назад инициировала масштабное расследование деятельности председателя Еврокомиссии по лоббированию интересов компании Pfizer.

Эту корпорацию возглавляет супруг Урсулы фон дер Ляйен. После начала пандемии COVID-19 Pfizer стала основным поставщиком вакцины от коронавируса. У Мишель Ривази были основания полагать, что этот факт стал следствием личной заинтересованности и участия Урсулы фон дер Ляйен.

В Европе сейчас многие обращают внимание на тот факт, что сердечный приступ у Мишель Ривази произошел вроде бы вдруг, но очень уж кстати. Дело в том, что на 15 декабря был намечен доклад депутата в Европарламенте, в ходе которого она намеревалась огласить результаты расследования и передать в прессу копии документов.

Напомним, скандал, в котором оказалась замешана Урсула фон дер Ляйен и ее супруг Хайко, разгорелся в декабре прошлого года. Тогда семеро депутатов Европарламента опубликовали открытое письмо европейскому комиссару, ответственному за прозрачность, в котором попросили Европейский союз немедленно провести расследование коммерческой деятельности Хайко фон дер Ляйен.

В документе отмечалось, что компания Orgenesis Inc., в которой Хайко фон дер Ляйен занимает пост медицинского директора, получила общее финансирование в размере €320 миллионов от Еврокомиссии.

Факт получения компанией Хайко фон дер Ляйен денег от ЕК, управляемой его женой, превращает это дело в головокружительный скандал, возможно, самый крупный с момента основания ЕС.

https://topcor.ru/41924-iniciatora-rassledovanija-protiv-ursuly-fon-der-ljajen-nashli-mertvoj-na-rabochem-meste.html – цинк

Нефиг копать под уважаемых людей. Тем более интересоваться, кто там заработал на поставках сомнительных вакцин.

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