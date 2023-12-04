Рост дефицита рабочей силы наблюдается в России

В РФ за последний год наблюдается значительный рост дефицита рабочей силы. По данным SuperJob, количество вакансий увеличилось на 57%, в то время как количество резюме работников сократилось на 2%. Самыми дефицитными профессиями на российском рынке труда являются квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Исследование SuperJob, представленное РБК, показало, что конкурс на вакансии снизился на 34% за год. 85% представителей компаний заявили о кадровом голоде, в то время как только 11% участников опроса рассказали об отсутствии недостатка рабочей силы.

Самое большое количество вакансий приходится на промышленные предприятия, где их число увеличилось на 122% за год. В строительной сфере и транспортно-логистической отрасли рост составил соответственно 31% и 35%. Гостиничный бизнес и общественное питание также испытывают дефицит кадров, с ростом числа вакансий на 36%. Розничная торговля видит увеличение вакансий на 24%, а сервисы доставки даже на 107%.

По оценке консалтинговой компании “Яков и партнеры”, дефицит в 2–4 миллиона занятых в РФ сохранится как минимум до 2030 года. Эксперты отмечают, что с 2018 года число вакансий, размещаемых российскими работодателями, увеличилось в 1,8 раза. Рекордным месяцем по количеству вакансий стал август, когда работодатели разместили 1,2 миллиона объявлений о поиске сотрудников.