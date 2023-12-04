 

Рост дефицита рабочей силы наблюдается в России

04.12.2023, 15:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ за последний год наблюдается значительный рост дефицита рабочей силы. По данным SuperJob, количество вакансий увеличилось на 57%, в то время как количество резюме работников сократилось на 2%. Самыми дефицитными профессиями на российском рынке труда являются квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Исследование SuperJob, представленное РБК, показало, что конкурс на вакансии снизился на 34% за год. 85% представителей компаний заявили о кадровом голоде, в то время как только 11% участников опроса рассказали об отсутствии недостатка рабочей силы.

Самое большое количество вакансий приходится на промышленные предприятия, где их число увеличилось на 122% за год. В строительной сфере и транспортно-логистической отрасли рост составил соответственно 31% и 35%. Гостиничный бизнес и общественное питание также испытывают дефицит кадров, с ростом числа вакансий на 36%. Розничная торговля видит увеличение вакансий на 24%, а сервисы доставки даже на 107%.

По оценке консалтинговой компании “Яков и партнеры”, дефицит в 2–4 миллиона занятых в РФ сохранится как минимум до 2030 года. Эксперты отмечают, что с 2018 года число вакансий, размещаемых российскими работодателями, увеличилось в 1,8 раза. Рекордным месяцем по количеству вакансий стал август, когда работодатели разместили 1,2 миллиона объявлений о поиске сотрудников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Мнение: Интернет сгущается в сумрак

04.12 / Ногти в стиле металлик снова в тренде, но теперь – всех расцветок: особенности самого модного нейл-арта декабря

04.12 / Чернышенко: 5G будет доступно для 60 процентов населения России

04.12 / Доказано русское происхождение Гиппократа

04.12 / Мнение: Где оседают деньги за нефть России?

04.12 / Россия планирует обновить геостационарную группировку спутников до 2030 года

04.12 / «Проведи отпуск в Лучшей Корее» – российские туроператоры избавились от неполиткорректного названия «Северная Корея»

04.12 / Ideco: Количество кибератак на банки РФ возрастет на 15% в 2024 году

04.12 / Computer Base: Некоторые игры работают быстрее на Linux, чем на Windows

04.12 / Белый чай оказался эффективным для профилактики проблем с сердцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика