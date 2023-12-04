Мнение: Интернет сгущается в сумрак

Ещё каких-то 15 лет назад интернет был всего лишь тонкой паутиной между компьютерами, чем-то вроде продвинутого телефона. Всё важное происходило локально — на компьютерах, которые физически находились где-то рядом: или в соседнем здании, или под вашим рабочим столом. Когда у моих клиентов что-нибудь ломалось, я предлагал им обычно решить проблему без выезда, разрешив нашему специалисту зайти на их компьютер через сеть. Почти все клиенты отказывались: им претила идея раскрыть свою технику для удалённого доступа. Они готовы были серьёзно переплатить, чтобы специалист решал их пятиминутную проблему очно, потратив два-три часа на поездку в другой район.

Постепенно страх перед интернетом падал. Люди начинали полагаться на интернет всё больше и больше, частично переселяться в него. Корпоративные данные — почта, бухгалтерия, учёт клиентов — стало принято держать не на компьютере в кладовке, а на облачном сервере где-то далеко, зачастую даже в другой стране.

В начале нулевых так делали только самые хитрые — из соображений «нагрянет маски-шоу, а сервер в Германии стоит». Позже это стало стандартом: зачем держать сервер в офисе, если можно не держать?

Вот данные по распределению выручки Микрософта. Две трети выручки корпорация делает… на облачных сервисах (на картинке — лососёвый и лососёво-оранжевый секторы). Для сравнения, на Виндоуз Микрософт зарабатывает всего лишь 10% от совокупной выручки, чуть больше, чем на игровой приставке Иксбокс или на кадровой службе знакомств ЛинкедИн (ссылка).

Так вот, в 2008 я снисходительно улыбался чрезмерной осторожности клиентов, пытаясь объяснить им, что правильно настроенный удалённый доступ не снижает общий уровень безопасности, так как хакерам в случае чего будет проще взломать их через социальную инженерию. Позже маятник качнулся в другую сторону, и я начал предостерегать уже от излишней беспечности. Интернет — пространство зыбкое, ненадёжное, если только вы не специалист, вам там мало что по-настоящему принадлежит.

Свежий пример — наши наивные авиаторы, которые зарегистрировали себе домены в красивой зоне .aero, забыв, что её контролируют неверные швейцарцы. Эту доменную зону используют, в частности, 30 российских аэропортов и 15 авиакомпаний. В ноябре швейцарцы ожидаемо забанили русских. Теперь домены, вероятно, будут потеряны, сайты придётся переносить на новые адреса (ссылка).

Понятно, что и с доменами, и с сайтами, и с серверами, и с чем угодно ещё в интернете могут произойти любые чудеса. Однако с каждым годом интернет проникает в нашу жизнь всё глубже и глубже — после Карантина многие граждане вообще почти перестали выходить из дома, перейдя на удалённую работу и на покупку еды онлайн. Интернет также протекает в реальную жизнь — преступники теперь могут делать свои криминальные дела в режиме компьютерной игры, сидя в уютной квартире за тысячи километров от места своих преступлений. При этом преступления могут быть не только сугубо компьютерными, но и офлайновыми — такими как торговля запрещёнными веществами, например.

С появлением самостоятельного ИИ, которое предварительно намечено на 2024, и с распространением человекоподобных роботов проблема усугубится. Мы незаметно для себя попадём в мир, предсказанный Сергеем Лукьяненко в серии «Дозоров». Напомню, там есть первый слой жизни, обычная реальность, и есть так называемый сумрак, дополнительный слой нашего мира, в который можно уйти, и из которого можно воздействовать на обывательский мир (ссылка). Никакой мистики, никакой экстрасенсорики, никакой альтернативной физики — я сейчас говорю про самый обыкновенный интернет, с маршрутизаторами и айпи-адресами. Согласно закону третьему Кларка, достаточно развитая технология неотличима от магии (ссылка). Вот мы эту самую «магию» воочию и наблюдаем — от бесед с Зеркальцем из Сказки о мёртвой царевне до мощных проклятий, списывающих деньги с чужих банковских счетов.

Если вы мечтали когда-нибудь попасть в Средиземье Толкина, в мир Гарри Поттера или в вышеупомянутый мир «Дозоров», ставьте красную галочку в записной книжке, ваша мечта сбылась. Надеюсь, мало кому из нас придётся об этом пожалеть.