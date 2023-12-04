Чернышенко: 5G будет доступно для 60% населения России

Покрытие сетями 5G будет расширено на территории Российской Федерации, где проживает 60% населения, подтвердил замглавы правительства Дмитрий Чернышенко в заявлении для ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что средняя скорость мобильного интернета достигнет не менее 125 Мбит/с.

Также, Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по обновлению орбитальной группировки российских спутников на геостационарных орбитах, включая вывод 19 космических аппаратов на орбиту.

В октябре прошлого года директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ, Дмитрий Тур, объявил о планируемом отключении сетей мобильной связи третьего поколения (3G) в РФ к 2027 году. Ранее было указано, что завершение использования технологии 3G планировалось на период с 2023 по 2030 годы в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.