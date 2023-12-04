 

Мнение: Где оседают деньги за нефть России?

04.12.2023, 13:15, Разное
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Доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали вдвое. Об этом пишут не вражеские издания, а российская пресса. К примеру, «Известия», которые привели такие цифры. За первое полугодие 2023 года доходы российских компаний составили 342 трлн руб. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Но вот что интересно. Индия, к примеру, увеличила импорт нефти из России в 11 раз!

Подозреваю, что самой Индии столько нефти не нужно. Но, видимо, именно  благодаря российской нефти, индусы стали крупнейшим поставщиком нефти в Германию. Во всяком случае, еще в сентябре немецкое издание Spiegel, писало, что Индия увеличила экспорт нефти в Германию в 12 раз.

Похоже, что количество российской нефти, поставляемой в Германию, ничуть не сократилось. Но вот количество денег, поступающих в Россию за проданную нефть, серьезно уменьшилось. А Индия богатеет? Так получается?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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