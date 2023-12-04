 

Россия планирует обновить геостационарную группировку спутников до 2030 года

04.12.2023, 12:50, Разное
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Вице-премьер России, Дмитрий Чернышенко, объявил о намерении страны обновить свою группировку спутников на геостационарных орбитах в рамках государственной программы, которая будет реализована до 2030 года. Эту информацию он представил на совещании с премьер-министром РФ, Михаилом Мишустиным.

По словам вице-премьера, это обновление будет включать в себя создание и запуск 19 новых космических аппаратов, которые заменят спутники, достигшие конца своего срока службы.

Недавно было также объявлено о сотрудничестве РФ и Китая в создании Лунной станции, что подчеркивает интерес Москвы к дальнейшему развитию космической отрасли. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ успешно запустили ракету “Союз-2.1б” с военным спутником с космодрома Плесецк. Все эти события свидетельствуют о стремлении РФ к укреплению своей позиции в космосе и важности современных космических исследований.


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