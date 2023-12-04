 

Computer Base: Некоторые игры работают быстрее на Linux, чем на Windows

04.12.2023, 11:05, Разное
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Портал Computer Base провел анализ производительности игр на операционных системах Windows и Linux с использованием инструмента Valve Proton. Исследование выявило, что некоторые игры работают быстрее на Linux, чем на Windows.

Для тестирования использовался компьютер с материнской платой Asus ROG Strix B550-A Gaming, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, видеокартой Radeon RX 6700 XT Nitro и процессором AMD Ryzen 7 5800X. Игры запускались в разрешении Full HD на мониторе с частотой обновления 144 Гц без использования AMD FSR.

В качестве операционных систем использовались Microsoft Windows 11, Nobara Linux (основан на Fedora), Arch Linux и POP!_OS (основан на Ubuntu). На всех дистрибутивах Linux был установлен пакет Proton Experimental от 15 ноября 2023 года.

Результаты тестов включали следующее:

– Cyberpunk 2077: Nobara – 89,6 FPS, Arch Linux – 88 FPS, Windows 11 – 82,3 FPS, POP!_OS – 72,7 FPS.
– Forspoken, Starfield и The Talos Principle II: Linux-дистрибутивы проявили себя лучше Windows.
– Rachet & Clank: единственная игра, где Windows 11 показала превосходство.


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