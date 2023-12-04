 

Ideco: Количество кибератак на банки РФ возрастет на 15% в 2024 году

04.12.2023, 11:25, Разное
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Количество хакерских атак в финансовом секторе РФ может увеличиться на 15% в первом квартале 2024 года, по словам генерального директора компании Ideco, специализирующейся на средствах обеспечения информационной безопасности, Дмитрия Хомутова.

По его словам, оценивая текущую динамику и структуру взломов информационной технологической инфраструктуры российских компаний, можно предполагать увеличение числа хакерских атак на 15% к марту 2024 года. В первую очередь это затронет сферу финансов, которая, наряду с IT и промышленностью, входит в топ-3 самых уязвимых отраслей России.

Однако неизвестно, увеличится ли при этом количество компрометаций компаний. Тем не менее, Хомутов обратил внимание на то, что российские предприятия все еще подходят к средствам кибербезопасности из РФ с некоторым скепсисом и предпочитают зарубежные альтернативы. При этом обслуживание и обновление зарубежных решений в условиях санкций не всегда осуществляется своевременно, что создает дополнительные риски для компаний.

“Многие компании сегодня сталкиваются с эффектом двойной головы: они закупают российское ПО из-за необходимости, но по-прежнему используют иностранное. Точный процент компаний, придерживающихся такой стратегии, сложно определить, но невозможно игнорировать явную тенденцию, которая намечается, включая представителей финансовой отрасли к концу 2023 года”, – подчеркнул эксперт.


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