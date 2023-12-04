 

Эндокринолог Пронина развенчала миф о диабете из-за сладостей

04.12.2023, 9:10, Разное
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Эндокринолог Дарья Пронина из медицинской компании “СберЗдоровье” раскрывает секреты диабета и развенчивает мифы о его возникновении. Важно понимать, что сладости сами по себе не являются основной причиной развития этого заболевания.

Даже если рацион состоит главным образом из сладостей, это не означает, что человек обречен на диабет, если у него нет избыточного веса или ожирения. Употребление сладостей не увеличивает риск развития диабета, если вы придерживаетесь рекомендованной суточной нормы калорий.

Однако следует помнить, что питание, основанное только на сладостях, может вызвать другие проблемы со здоровьем. Специалист подчеркивает, что “стакан газировки и обработанные продукты напрямую не повышают риск развития диабета. Все это увеличивает риск ожирения, которое в свою очередь может привести к диабету. Но употребление слишком большого количества сахара не является причиной диабета. Связь между сахаром и диабетом непростая”.

Сладости и печенье содержат углеводы, поэтому их учет помогает пациентам с диабетом контролировать уровень глюкозы в крови. Так что небольшой кусочек торта иногда можно включить в рацион вместо другой углеводной пищи.

Если у у человека есть диабет, это не значит, что он должен полностью отказываться от сладостей. Просто планируйте их употребление в разумных количествах. “Высокое потребление сахара способствует повышенному риску развития диабета 2 типа из-за связи между высоким потреблением сахара и ожирением. То есть сладкоежки, как правило, имеют лишний вес. Поэтому, пусть и косвенно, сладкое приводит к диабету”.


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