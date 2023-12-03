 

Россиянин писал от имени коллеги похабные стихи, чтобы получить повышение по службе

03.12.2023, 19:33, Разное
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На популярном сайте онлайн-рекрутинга вышло интервью одного из ведущих в стране специалистов по работе с кадрами. Он рассказал, что для успешной карьеры необходимо не только попасть на престижную и высокооплачиваемую должность, но и следить за коллегами, работающими в этой же организации.

Эксперт вспомнил историю из своей биографии, когда он возглавлял отдел кадров в крупной корпорации. Чтобы получить должность главного бухгалтера, его заместитель прибегнул к уловке – зарегистрировался на популярном литературном сайте и под именем своего непосредственного начальника стал публиковать там стихи эротического содержания.

«В некоторых строках легко считывалась личность жены директора компании, а вернее, намёки на интимные главбуха отношения с ней», – вспомнил кадровик. 

Получив донос и ознакомившись с творчеством подчинённого, директор на следующий день уволил его. Однако и подсидевший его коллега долго не проработал – при очередной проверке компьютеров в закладках была обнаружена учётная запись с автоматическим входом на сайт со стихами.

«В итоге этот хитрец был тоже уволен, но предыдущего бухгалтера на работу не вернули. Для него, впрочем, сложилось всё довольно удачно – Супруга директора почитала его четверостишия, развелась и вышла замуж за якобы их автора»,  – подытожил специалист по кадрам. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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