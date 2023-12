The Economist: Путин, похоже, выигрывает войну в Украине – пока

Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишут российские СМИ со ссылкой на The Economist.

Приводим текст статьи Putin seems to be winning the war in Ukraine — for now полностью:

Впервые с тех пор, как Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, он выглядит так, как будто может победить. Президент России поставил свою страну на военную позицию и укрепил свою власть. Он закупал военные товары за границей и помогает настроить юг мира против Америки. Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может – и должна – выйти из войны (в РФ – специальной военной операции) процветающей европейской демократией.

Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить Путина. Если бы он захотел, он мог бы использовать промышленные и финансовые ресурсы, которые затмевают российские. Однако фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от летаргии ради себя и ради Украины.

Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории. Ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют. Контрнаступление Украины застопорилось. Россия теряет более 900 человек в день в боях за Авдеевку (неофициальные данные), город в Донбассе. Это война защитников, и она может длиться многие годы.

Однако поле битвы формирует политику. Импульс влияет на моральный дух. Если Украина отступит, инакомыслие в Киеве станет еще громче. На Западе также будут звучать голоса, говорящие, что отправлять Украине деньги и оружие – это пустая трата времени. По крайней мере, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, потому что ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений и потому что Путин будет терпеть ужасающие потери среди своих собственных мужчин.

Увеличение иностранной поддержки частично объясняет преимущество России на поле боя. Путин получил беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи. Он работал над тем, чтобы убедить большую часть стран Юга мира в том, что они не особо заинтересованы в том, что происходит с Украиной. Турция и Казахстан стали каналами поставок товаров, которые питают российскую военную машину. Западная схема по ограничению доходов от российской нефти путем ограничения цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель провалилась, поскольку параллельная торговая структура возникла за пределами досягаемости Запада. Цена нефти марки Юралс из России составляет $64, что почти на 10% выше с начала 2023 года.

Путин побеждает еще и потому, что он укрепил свои позиции внутри страны . Теперь он абсурдно говорит россиянам, что они вовлечены в борьбу за выживание против Запада. Простым россиянам, возможно, не нравится война, но они к ней привыкли. Элита ужесточила контроль над экономикой и зарабатывает много денег. Путин может позволить себе выплатить пожизненную зарплату семьям тех, кто сражается и умирает.

Учитывая все это, неудивительно, что настроения в Киеве все мрачнее. Политика вернулась, поскольку люди борются за влияние. Президент Украины Владимир Зеленский и старший генерал Валерий Залужный поссорились. Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и опасения по поводу будущего Украины подорвали репутацию Зеленского среди избирателей.

Западные правительства утверждают, что они как никогда преданы Украине. Но опросы по всему миру показывают, что многие в этом сомневаются. В Америке администрация Байдена изо всех сил пытается заставить Конгресс выделить финансирование на сумму более 60 миллиардов долларов. Избирательная кампания следующего года скоро встанет на пути. Если Дональд Трамп будет избран президентом, пообещав мир в короткие сроки, Америка может внезапно вообще прекратить поставки оружия.

Европе следует готовиться к этой ужасной возможности – и к тому, чтобы американская помощь замедлилась, кто бы ни находился в Белом доме. Вместо этого европейские лидеры ведут себя так, как будто щедрый Джо Байден всегда будет у руля. Европейский Союз пообещал Украине 50 миллиардов евро (56 миллиардов долларов), но деньги задерживаются Венгрией и, возможно, бюджетным беспорядком в Германии. В декабре ЕС должен дать понять, что готов начать переговоры о членстве Украины. Но многие полагают, что этот процесс будет намеренно затянут, поскольку расширение является трудной задачей и угрожает корыстным интересам. Было отмечено, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони (во время выборов) заявила, что Европа устала. Можно было бы подумать, что президентство Трампа усилит поддержку Украины, поскольку Европа взяла на себя ответственность за собственную оборону. Один лидер в частном порядке предсказывает, что поддержка на самом деле будет фрагментирована.

Это было бы катастрофой. К 2025 году Путин может начать испытывать напряжение от ведения войны. Россияне могут все больше возмущаться принудительной мобилизацией, инфляцией и перенаправлением социальных расходов на армию. Однако просто надеяться, что его режим рухнет, бессмысленно. Он может оставаться у власти в течение многих лет, и если он это сделает, он будет угрожать войной, потому что это его оправдание для внутренних репрессий и страданий его собственного народа. Он разрушил перспективы своей страны, изолировав ее от Европы и выгнав самых предприимчивых людей в изгнание. Без войны пустота его правления была бы полностью продемонстрирована.

Поэтому Европа должна рассматривать Путина как главную долгосрочную угрозу своей безопасности. Россия будет перевооружаться. У него (Путина) будет боевой опыт. Планирование обороны Европы должно быть направлено на то, чтобы Путин не почувствовал слабости на своем фланге, особенно если он сомневается в готовности президента Трампа сражаться в случае нападения на страну НАТО.

Лучшим способом сдержать Путина было бы, если бы Европа продемонстрировала свою решимость, показав прямо сейчас, что она полностью привержена процветающей, демократической, ориентированной на Запад Украине. Оружие имеет значение, особенно противовоздушная оборона и ракеты большой дальности для нанесения ударов по российским линиям снабжения, поэтому для Америки крайне важно утвердить последний транш помощи. Поскольку арсеналы уже истощены, необходимо провести дополнительную работу по увеличению потенциала западных производителей оружия. Санкции могли бы быть более эффективно направлены на отделение режима от элиты.

Политические действия в Европе также необходимы. Путин будет атаковать города Украины и ниспровергать ее общество, чтобы саботировать трансформацию страны в западную демократию. В ответ Европа должна удвоить свои усилия, чтобы обеспечить прогресс Украины, обещая деньги и вступление в ЕС. Европейские лидеры не осознают масштабов этой задачи – более того, слишком многие, похоже, уклоняются от нее. Это глупость. Им следует прислушаться к Льву Троцкому: возможно, они не заинтересованы в войне, но война заинтересована в них (в действительности нет достоверных свидетельств, что эта фраза принадлежит Троцкому).