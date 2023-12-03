 

Мнение: О всемирной лаже… Как вам такие «сюрпризы»?

03.12.2023, 5:25, Разное
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Гуманитарий — это и судьба, и карма. Только такие люди умеют принять восходящий участок синусоиды за новый глобальный тренд и гордо экстраполировать его в бесконечность. К несчастью, они обладают даром убеждения в силу опережающего развития правого полушария головного мозга по сравнению с левым. Что позволяет им не только принимать химеру за реальность, но и транслировать свой моро́к другим.

Оттого и случаются «сюрпризы», которые — не будь они стол мрачны, — можно было бы считать иронией высших сил.

Например, поговаривают, что в мюнхенском аэропорту вмёрз во взлётную полосу самолёт, который должен был вылететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению. Быть может, это шутка природы такая, — столицу Баварии действительно накрыл мощный снегопад, — а может и некоторое дополнение обычной нештатной ситуации на ВПП бурной людской фантазией.

Но факт в том, что Мюнхен действительно накрыла снежная зима, чего не было уже несколько лет. Сообщается, что сильный снегопад парализовал воздушную гавань Мюнхена и железнодорожное движение. В аэропорту ничего не работает до утра воскресенья, а пассажирам пришлось ночевать в поездах. Упавшие деревья заблокировали пути, а воздушные линии электропередач обледенели. Наверное, огромным ветрякам и солнечным панелям тоже пришлось несладко.

Но хуже всего — «потепленцам», которым теперь приходится пояснять лохторату, почему при всём «парниковом эффекте» зимы становятся холоднее. Уже есть исследования, показывающие, что пик глобального потепления был пройден в Европе в 2010-х гг., в разных её регионах по-разному. И это связано с объективными законами природы, в том числе с циклами солнечной активности, а также воздушными потоками и океанскими течениями. За подробностями отправляю к профильной литературе, ибо в рамки одной заметки и даже целой их дюжины «разбор полётов» не влезет чисто физически.

Но в утешение — поставим им все хорошую песню.

И ватники вскоре станут востребованы в Европе?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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