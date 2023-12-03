Штамм омикрон стал причиной уменьшения толщины коры больших полушарий у мужчин

Как сообщает издание JAMA Network Open, результаты исследования, проведенного китайскими учеными, показали, что у мужчин, переболевших таким штаммом COVID-19, как омикрон, толщина коры больших полушарий головного мозга и объем некоторых структур подкорки снизились.

Ученые уточнили, что изменения в головном мозге, причиной которых послужил коронавирус, могут провоцировать когнитивные и эмоциональные нарушения, напомнив, что COVID-19 зачастую приводит к головокружению, бессоннице, депрессии, нарушению вкуса и обоняния, а также депрессии и снижению когнитивных функций.

Исследователи находили органические изменения в мозге на магнитно-резонансной томографии, однако неизвестно, во время болезни или в период выздоровления эти изменения проявляются в виде обозначенных симптомов.