 

Мнение: Приличный человек прокурор…

03.12.2023, 3:09, Разное
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Моя самый “настольный” автор – А.Несмиян aka Эль-Мюрид. Он каждый божий день остроумно и едко бичует путинский режим десятком постов “не в бровь, а в глаз” – все ж нет-нет (а последнее время как-то чаще) прорываются такие вот пассажи:

“…так называемый “сталинский террор” делится на несколько фаз: вначале убирали на мороз героев гражданской войны и прочих старых большевиков (всех этих палачей, садистов и убийц), а вот затем в две стадии и с большим трудом ликвидировали “ликвидаторов”, причем взятие террора под контроль заняло гораздо больше времени при несопоставимом по качеству с нынешним аппаратом управления” (А.Несмиян).

Это он так (и уже не в первый раз) позорит нынешний террор, сравнивая его со сталинским, который якобы был со всех точек зрения “лучше”. Во-первых, от самой идеи “Хорошего Террора” как-то коробит – а для Несмияна она в порядке вещей; но что совсем шокирует – сравнение аппаратов террора с реверансом и глубокой любовью к сталинскому. Это что ж было “лучше по качеству” у НКВД при Сталине: ногти выдирали как-то ловчее? Быстрее забивали до смерти, вообще, как-то более умело пытали? Или лучше, затейливее писали протоколы про “агентов 20 разведок, включая зимбабвийскую”? Веселее спускали разнарядки по областям на количество “выявленных и расстрелянных врагов народа”? Или ГУЛАГ при Сталине Несмияну кажется как-то уютнее и человечнее, чем нынешняя “система ФСИН”?

В общем, вспоминается бессмертный (внезапно оказавшийся украинским) писатель Гоголь с его Ноздревым: “Один у нас только есть приличный человек – прокурор; да и тот, по правде говоря, свинья!”

Источник: Размышления вольного социолога


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