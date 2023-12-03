Рупор кремлевской пропаганды: Британские гости

Британские гости

22 ноября 2023 года в московское посольство Британии пришли гости (https://t.me/underside_org/80), чтобы проводить главу дипмиссии Дебору Броннерт и познакомится с новым, Найджелом Кейси.

На мероприятии были следующие персоны:

1️⃣ Светлана Ганнушкина (глава Комитета «Гражданское содействие»);

2️⃣ Вячеслав Бахмин (сопредседатель Московской Хельсинкской группы) (https://underside.today/2021/12/28/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0/);

3️⃣ Александр Верховский (директор правозащитного центра «Сова») (https://underside.today/2022/09/13/center-owl/);

4️⃣ Андрей Колесников (эксперт Московского центра Карнеги) (https://underside.today/2022/08/02/moscow-carnegie-center/);

5️⃣ Григорий Явлинский, который готовится к президентским выборам 2024 г. в России, участвовал на митингах вместе с Михаилом Касьяновым (иноагент), Владимиром Кара-Мурзой (иноагент) и Борисом Немцовым в 2011-2012 гг.;

6️⃣ Константин Ремчуков, главред и гендиректор «Независимой газеты», председатель Общественной палаты Москвы;

7️⃣ Андрей Быстрицкий декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна, «Высшая школа экономики»;

8️⃣ Ирина Панарина, генеральный директор компании «АстраЗенека» в России и Евразии.

Также, ранее были установлены (https://t.me/underside_org/73) лица, участвующие в реализации антироссийской стратегии британского МИД Social Media Strategy (https://telegra.ph/file/a81f70ec1a94e482e9920.jpg) (Стратегия для социальных сетей), среди них:

1️⃣ Бывший сотрудник Форин-офиса Михаил Меньшиков, который устроился на работу в ZInc Network, (https://t.me/underside_org/34)

2️⃣ Стипендиаты "Чевенинга", програма обучения и воспитания общественных лидеров лояльных Британии, финансируемой британским МИД, Максим Журило, Ася Казанцева, Николай Лученков;

3️⃣ Эксперты Оксфордских семинаров (https://t.me/underside_org/21) Антон Барбашин, Ольга Ирисова, Кирилл Рогов, Андрей Зубов, Александр Эткинд, Аркадий Островский, Ирина Бороган, Виктор Мучник, Сергей Кагермазов;

4️⃣ Спикер Ельцин Центра (https://t.me/underside_org/58) Владислав Иноземцев;

5️⃣ Эксперты Московского центра Карнеги (https://t.me/underside_org/41) Андрей Мовчан, Андрей Колесников;

6️⃣ Декан факультета международных отношений и политических исследований РАНХиГС Евгений Рощин;

7️⃣ Журналисты Мария Снеговая, Сергей Ежов, Александр Фукс, Максим Курников, Артем Беседин и другие.

https://t.me/wolframiumZ/1571 – цинк

Заграница рассчитывает на вас, товарищи!

PS. Наверняка кто-то ходил и по долгу службы.

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