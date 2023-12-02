Медведев: “Россия готова на адекватный ответ на вмешательство во внутренние дела”

Дмитрий Медведев, зампредседатель Совета безопасности России, заявил о намерении РФ реагировать адекватно на вмешательство во внутренние дела страны. В своем сообщении в социальной сети “ВКонтакте” он подчеркнул, что ответ РФ будет пропорциональным или асимметричным в зависимости от ситуации. Медведев также отметил, что страна будет реагировать на поддержку “псевдооппозиционных манкуртов” и попытки разрушения ее в соответствии с уровнем агрессии, либо, при необходимости, асимметрично.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что РФ будет принимать все необходимые меры предосторожности в ответ на активность НАТО у своих границ. Глава BBN Сивера не так давно призвал страны НАТО на востоке увеличить свой потенциал по сдерживанию РФ.