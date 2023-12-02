Windows Report показал дизайн и характеристики всех моделей Samsung Galaxy S24

Портал Windows Report опубликовал официальные рекламные изображения, раскрывающие дизайн и характеристики трех моделей смартфонов Samsung Galaxy S24.

На снимках видно, что все три версии Galaxy S24 сохраняют долгожданный дизайн, характерный для флагманских моделей Samsung последних лет. Однако основной акцент делается на использовании новых “титановых” цветовых вариаций корпусов: серого, фиолетового, желтого и черного.

Особое внимание уделяется модели Galaxy S24 Ultra, которая отличается плоским экраном, отличающимся от изогнутых краев предыдущих версий. Этот смартфон будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и 120 Гц частотой обновления, процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем от 256 ГБ до 1 ТБ. Сзади находятся четыре камеры: основная с разрешением 200 Мп, ультраширокоугольная 12 Мп, телеобъектив с трехкратным и пятикратным оптическим приближением, имеющие разрешение 10 и 50 Мп соответственно.

Модель Samsung Galaxy S24 Plus будет иметь схожие характеристики, но с некоторыми упрощениями. Ее дисплей получит диагональ 6,7 дюйма, максимальный объем памяти составит 512 ГБ, а камеры будут представлены основной, ультраширокоугольной и телеобъективной камерой с разрешением 50, 12 и 10 Мп соответственно.

Базовая версия Galaxy S24 получит компактный 6,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и варианты хранения от 128 до 512 ГБ. Камеры этой модели будут аналогичны модели S24 Plus.

По неподтвержденным данным, официальная презентация линейки Samsung Galaxy S24 намечена на 17 января.