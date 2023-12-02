 

Мнение: Будущее

02.12.2023, 13:03, Разное
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На выставке «Россия» – сегодня День Татарстана.

Зацепило, что Татарстан не упустил возможности прорекламировать «Игры Будущего», которые пройдут в Казани в феврале 2024-го.

Эти игры сопровождаются мощной рекламой. Даже автопробег организовали с трофеем «Игр Будущего». Трофей побывал в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе, Оренбурге, Саратове, а сейчас в космос полетел, на МКС.

Забавно, что «Игры Будущего» – это вроде бы игры будущего, а трофей соревнований возили по России на УАЗике, больше известном в стране под названием «Буханка», запущенном в производство аж в 1958 году, при этом в Ульяновске.

Могли бы повозить трофей и на более современных автомобилях. К тому же, произведенных в Татарстане, на КамАЗе.

Вот на таких:

Или это лишь выставочные образцы, которые если и поедут, то поедут только в будущем?

Источник: Ирек Муртазин


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