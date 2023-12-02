 

Ученый Роман Орехов усомнился в заявлении египетского археолога Захи Хавасса о Великой пирамиде Гизы

02.12.2023, 12:36, Разное
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Роман Орехов, ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН и член Международной ассоциации египтологов, выразил свое мнение относительно заявлений египетского археолога Захи Хавасса о Великой пирамиде Гизы. Хавасс утверждает, что внутри нее могла существовать “символическая дверь”, которую фараон использовал для перехода в Преисподнюю.

Согласно Орехову, эти “двери” – на самом деле каменные заглушки шахт, идущих из нижней камеры пирамиды Хеопса. Он отмечает, что эти “двери” невозможно открыть, их можно лишь просверлить. Однако он утверждает, что за ними скрывается не что иное, как обычная кладка пирамиды, а не какая-то сакральная комната или переход в Преисподнюю. По его мнению, заявления Хавасса могли быть сделаны с целью привлечь внимание к этой теме.

Орехов также напоминает о том, что шахты внутри пирамиды уже были обследованы с помощью дистанционно управляемых роботов в 90-х и 2000-х годах, и сейчас планируется новый этап исследований. Местные исследователи намерены проникнуть в секретные ходы пирамиды в следующий вторник, 5 декабря.


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