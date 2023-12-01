 

Без выборов, зато с неограниченными полномочиями силовиков – в ГД разработали режим Особого положения

01.12.2023, 15:33, Разное
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Комитет Госдумы по госстроительству представил черновик законопроекта о режиме Особого положения, которое позволит россиянам эффективнее сплотиться в борьбе с внешнеполитическими угрозами.

Война в УкраинеДокумент предусматривает временную отмену выборов и отдельных положений Конституции в целях защиты национальных интересов, суверенитета, а также прав и свобод россиян.

Согласно пояснительной записке, Особое положение вводится в условиях, когда против нашей страны действуют внешние силы, ставящие своей целью вмешаться в её внутренние дела, повлиять на её внешнюю политику, создать угрозу для благополучия многонационального народа Российской Федерации – именно такие условия, по мнению депутатов, существуют прямо сейчас.

Силовые структуры получат максимальные и небывалые полномочия, ограничивающиеся только особенностями межведомственного подчинения и взаимодействия. Это необходимо, поскольку именно на силовиков во время действия Особого положения возлагается обязанностость защищать народонаселение Российской Федерации, в том числе несовершеннолетних. Противники этой нормы, как заявил один из авторов документа, очевидно, не желают защитить детей.

Другая особенность нового правового режима – временная отмена выборов, как потенциального инструмента дестабилизации обстановки. Вдобавок, считают депутаты, именно одержимость сменяемостью власти и стала одной из причин нынешнего плачевного положения стран Запада, поэтому даже после отмены Особого положения сама концепция выборов должна подвергнуться «беспристрастному пересмотру».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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