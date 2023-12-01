 

В Госдуме предложили запретить использовать телефон в школе даже для учебы

01.12.2023, 8:32, Разное
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В Государственной Думе РФ была представлена поправка, которая предлагает запретить использование мобильных телефонов в школах даже в образовательных целях. Информация о данном изменении поступила от РИА Новости, ссылающихся на соответствующий документ.

В изначальной версии законопроекта использование телефонов для обучения было полностью исключением. Теперь же, согласно тексту поправки, во время проведения учебных занятий основного и среднего общего образования будет сделано исключение для ситуации, когда использование телефона становится неотложной мерой для предотвращения угрозы жизни и здоровью учеников или работников школы.

Данный законопроект был предложен депутатам Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина и главами всех фракций. 17 ноября Госдума приняла его в первом чтении, также было объявлено, что в случае его окончательного утверждения школьники смогут использовать смартфоны на уроках только с разрешения преподавателей, а также в экстренных ситуациях и при угрозе для жизни.

Отмечается, что законопроект будет доработан ко второму чтению с целью сделать запрет на использование телефонов в школах обязательным и нормой прямого действия.


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