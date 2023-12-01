Мнение: Об отчаянной попытке спасти Россию… Поздно?

Известно, что в какой-то момент «чёрный лебедь» прилетит настолько жирным, что его будет просто не объять…

А пока эта ужасная птица-gamechanger ещё в полёте, #Россия предпринимает отчаянные попытки спастись. Что более всего интересно — не в одиночку, а при какой-никакой международной поддержке. Но…

Не поздно ли?

Страны ОПЕК+ по итогам трёх конференций, заседаний министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые прошли 30 ноября, подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Более того, было решено, что в I квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки, то есть сохранит её в пределах текущих 9 млн баррелей в сутки. А #Россия, согласно заявлению вице-премьера Александра Новака по итогам встречи, увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки, то есть суммарно оно составит 500 тыс. баррелей в сутки, включая 300 тыс. по нефти и 200 тыс. по нефтяному топливу.

В интервью телеканалу «Россия-24» Александр Новак заявил, что кроме России и Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки. То есть без учёта продления ранее принятых «дополнительных сокращений» на мировой рынок в рамках новых «дополнительных сокращений» в I квартале 2024 года попадёт на 900 тыс. баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов меньше. К примеру, Казахстан начнет снижать добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки, до 1,468 млн баррелей в сутки. И по итогам совещания стран ОПЕК+ также было решено, что Бразилия присоединится к альянсу с января 2024 года, однако без определённой квоты на добычу — то есть, пока не будет участвовать в сокращениях. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник.

Глобальный рынок это всё не очень впечатлило, и после заседания стоимость февральских фьючерсов нефти Brent сократилась до 81 долл. за баррель или на 2,27% к предыдущему закрытию. Российский #рубль на таких новостях тоже подешевел. Но это как раз логично, ибо сокращение добычи на 0.5 млн баррелей в сутки означает, что добываться в I квартале будет чуть менее 10 млн баррелей в сутки. Что в свою очередь приведёт к сокращению экспорта, который в этом году и так упал на 30%, а в наступающем, по-видимому, продолжит снижаться.

Гораздо интереснее, как подчёркивает аналитический ТГ-канал MMI, близкий к руководству ЦБ РФ, что масштабные сокращения добычи ОПЕК+ происходят при стабильном спросе. Ещё недавно ОПЕК «рассказывала сказки» про 2 млн баррелей в сутки нефтяного дефицита в III квартале и прогнозировала ещё больший дефицит в IV. По факту же все эти оценки у рыночных игроков никакого доверия не вызывают. Если бы так было, то и рынок вёл бы себя по-другому, и решений о таких масштабных сокращениях нефтедобычи просто не принималось бы. То есть, причина слабости нефтяного рынка – бурный рост производства в странах, не участвующих в картельном соглашении, прежде всего, в США и Иране.

А что же будет, когда спрос начнёт слабеть? Что, кстати, неизбежно. Во-первых, наблюдается замедление мировой экономики на фоне жёсткой монетарной политики в ведущих странах. Во-вторых, продолжается энергопереход – прежде всего, электрификация автотранспорта, темпы которой поражают воображение.

Ответ на этот вопрос не сложно найти в истории. Скорее всего, повторится ровно то, что произошло в 1985 году. Рано или поздно Саудовская Аравия признает, что аукцион невиданной щедрости с её стороны был неуместным, и начнёт возвращать свою долю рынка, сбивая цену. Такой сценарий видится высоко вероятным в перспективе трёх-пяти лет. И это означает не только, что нынешние выкладки Минфина, закладывающего в #бюджет цену нефти в 60 долл. за баррель, слишком оптимистичны, но и указывает на другие риски.

Историю краха #СССР ведь все помнят, когда на фоне Афганской войны сократился приток нефтедолларов?

Повторенье — мать ученья?

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