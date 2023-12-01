Мнение: Украинцы опять есть!!

«Появилась целая толпа, которая отрицает Украину, украинцев и украинский язык. А что, Валентина Матвиенко – не украинка? А Родион Мирошник?! (кто это? – С.) Он не украинец?

А что, те миллионы погибших советских воинов, которые считали себя украинцами – они не украинцы? Они – недоделанные русские?! Они выдуманным языком разговаривали? Мне просто интересно: а прекрасные украинские песни – они на выдуманном языке?!! А это кто, великие филологи решили? А белорусский – это тоже такой смешной, да? Навального очень смешил белорусский… А польский язык? А вообще все славянские языки – это такие смешные выдуманные языки? Или это факт развития народов? Мне интересно понять, это неуважение – оно что должно подчеркнуть? Оно к чему ведет? Оно как-то нас укрепляет?!»

Какой яростный спич! Кто ж такое произнес – Ходорковский? Или Зеленский (в переводе с украинского)? Или еще какой-то знатный оппозиционер-релокант?

Нет: это сказал лично сам Владимир Соловьев в своей мозгопромывочной передаче вчера. Главный кремлевский пропагандист. Причем сказал, комментируя последнее выступление своего вождя и Нацлидера (как бы странно это ни звучало) В.В.Путина.

Другими словами, кремлевский агитпроп исполняет очередной кульбит с переобуванием в воздухе. Российской ошалевшей публике объявлено, что теперь у нас украинцы снова ЕСТЬ. Они, оказывается, не придуманы Лениным в пломбированном вагоне. И Украина – есть! И украинский язык – тоже есть!

С точки зрения стороннего наблюдателя, который последние полтора года спокойно проспал под кепкой, Соловьев говорит банальности в духе «масло масляное». И оно, конечно, банальность – но только не для роспатриотов-«государственников» нынешнего путинского извода. Для них выступление Соловьева (а он, понятно, ничего «от себя» не говорит) – это очередной взрыв мозга, поворот оверкиль и поломка скреп, поскольку весь последний год идеология «СВО» в российском официозе строилась на мысли, что никакой «Украины» и, следовательно, «украинцев» не существует и никогда не существовало, а росармия атакует какое-то бесхозное Дикое Поле, на котором ей непонятно кто (какие-то банды, видимо) непонятно зачем сопротивляются.

Словом, переобувание серьезное. Выскажу гипотезу, что даже нынешнее – дикое во всех смыслах – обнаружение «международной экстремистской организации ЛГБТ» приурочено к «признанию украинцев» неспроста. Это такой своего рода «размен», хитрая кремлевская многоходовка: «голубых» и «розовых» криминализировали – а украинцев, наоборот, реабилитировали. И даже язык им вернули.

Таким образом, похоже, кинули кость скрепоносцам и всей этой разгулянной до предела патриотической публике – чтобы отвлеклись от очередного «предательства» своего Нацлидера. Попытка их переключить с внешнего врага на новоявленного внутреннего. «Да, украинцы теперь снова «в законе», зато смотрите, как мы теперь будем беспощадны к столь нелюбимым вам «извращенцам и пидор…м! Ух! Страшное дело!»

Взорвали, в общем, умники из АП «информационную бомбу» для отвлечения. С максимально идиотским «для тех, кто понимает» содержанием. Играют с хтонью. Доиграются, конечно – хтонь их всех сожрет, не подавится.