 

Рупор террористической пропаганды: Хорошо у вас, но пора…

01.12.2023, 4:10, Разное
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Хорошо у вас, но пора…

Израильский заложник прощается с захватившим его террористом во время обмена заложниками между ХАМАС и Израилем.

Ранее были и другие заложники, которые тепло прощались с хамасовцами (разумеется под присмотром террористов).

В Израиле их всех объявили жертвами стокгольмского синдрома. Так же как и тех, кто позднее в интервью рассказывал, что ХАМАС хорошо с ними обращался во время прибывания в заключении. Такие фотография и такие интервью (сделанные детоубийцами и террористами) подрывают “пропаганду” режима Нетаньяху, поэтому с ними настойчиво борются.

Источник: Colonel Cassad


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