Двухцветные губы и золотая текстура: ключевые тенденции мейкапа на 2024 год

Макияж – искусство, позволяющее представительницам прекрасного пола выразить свою индивидуальность и подчеркнуть красоту. В 2024 году тенденции мейкапа будут тесно связаны с законами моды. И им же они будут подчиняться. По словам визажистов, даже небольшие штрихи помогут создать неповторимый образ, а новые тренды отражают это стремление к совершенству.

Асимметрично нанесенные тени

На Неделе моды зрители увидели необычно накрашенных моделей с асимметрично нанесенными тенями для век пастельных оттенков. Смелый и стильный тренд, который придумал визажист Дайан Кендал, точно привлечет внимание окружающих.

Макияж глаз с помощью графических линий

Еще один модный тренд, который выглядит эффектно и стильно. В этом мейкапе нужно обязательно отказаться не только от теней для век, но и классического карандаша для глаз и туши для ресниц.

Используйте красную или фиолетовую подводку, с помощью которой нарисуйте тонкие стрелки. Шикарный образ сделает любую даму похожей на супермодель.

Глаза олененка Бэмби

По мнению визажистов, этот тренд – настоящее возвращение к эстетике 70-х годов. Для создания соблазнительного образа Твигги, модели с глазами олененка Бэмби, используйте черную тушь, а при нанесении второго слоя объедините ресницы в небольшие пучки, создав эффект паучьих лапок.

Советы визажистов:

Используйте тушь для ресниц с густой текстурой, чтобы ресницы были более объемными и удлиненными. Разделяйте ресницы аккуратно, чтобы их не повредить.

Классический образ, остающийся актуальным и сегодня, отличается огромными, выразительными глазами, которые привлекают внимание представителей сильного пола.

Двухцветные губы

Чтобы создать такой макияж, нанесите на губы два оттенка помады, которые будут идеально сочетаться друг с другом и создавать градиентный эффект.

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Советы по созданию выразительного мейкапа:

Используйте помады с похожей текстурой, чтобы градиентный эффект получился плавным. Не бойтесь экспериментировать с разными оттенками и сочетаниями цветов.

Несмотря на то что двухцветные губы выглядят естественно, такой макияж тут же бросается в глаза.

Лохматые брови

Этот тренд понравится девушкам, у которых от природы достойный «исходник».

Советы визажистов по созданию лохматых бровей:

Расчешите брови мини-щеточкой в разные стороны. Нанесите на них небольшое количество геля или воска. Расчешите брови еще раз, чтобы распределить фиксирующее средство равномерно.

Макияж, который смотрится очень натурально и в то же время небрежно, идеально сочетается с простой подводкой для глаз и помадой пастельного оттенка.

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Серебристое сияние кожи

В 2024 году модницы обратят внимание на металлический блеск, который сделает макияж более выразительным. Используйте хайлайтер с серебристыми блестками, тени или помаду с металлическим финишем для мейкапа глаз, щек и губ.

Инструкция по созданию роскошного сияния кожи:

Нанесите основу для макияжа на все лицо, выравнивая тон кожи. Скройте консилером синяки под глазами и другие проблемные зоны, чтобы скрыть недостатки. Закрепите макияж прозрачной пудрой. Нанесите жидкие или сухие тени с серебристым блеском или мерцанием на веки. Используйте хайлайтер с металлическим сиянием на скулах, чтобы их подчеркнуть. Нанесите мерцающий блеск для губ.

Волшебное сияние серебра создаст эффект холеной кожи и придаст ей изысканный, гламурный вид.

Золотая текстура

Золотой макияж глаз – своеобразная отсылка к стилю модниц 20-х годов. Тени, которые будут в моде в 2024 году, должны содержать в себе кусочки слюды для создания сияющего века. Их можно наслаивать и наносить влажным способом для большей яркости.

Советы по использованию золотых теней для век:

Золотые тени для век бывают разных оттенков, от светлых и мерцающих до глубоких и металлических. Выберите оттенок, подходящий вашему цвету кожи и глаз. Для более драматичного образа можно нанести более темный оттенок золота на складку глаза и более светлый на остальную часть века. Используйте праймер, который поможет теням для век оставаться на месте и предотвратить их скатывание.

Тенденции макияжа 2024 года – возможность для различных экспериментов и самовыражения. При выборе мейкапа важно учитывать свой тип лица, форму глаз и другие особенности внешности. Также не забывайте экспериментировать и находить то, что подходит именно вам.