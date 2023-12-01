Мнение: О судьбе украинцев… Что день грядущий им готовит?

Украинский президент Владимир Зеленский распорядился строить фортификационные сооружения вдоль всей текущей линии боевого соприкосновения и на некотором удалении от неё вглубь подконтрольных Киеву территорий. Тем самым он признал, пусть и с огромным опозданием, остановку «великого контрнаступления»: наступающие войска не отвлекаются на фортификацию в тылах.

И это первый шаг к мучительной правде.

Последуют и другие.

Нашёл вот такую карту людских потерь Украины по регионам (цифры — число убитых и умерших от ран в расчёте на 10 тыс. рождённых в каждой области).

Её автор, волонтёр, утверждает, что источниками данных послужили украинская Википедия, списки посмертно награждённых с президентского сайта, тонны разной региональной прессы, проекты wartears и lostarmor, а также разнообразные тг-каналы, посвящённые украинским потерям. Официальной статистики, понятное дело, нет.

И тут вполне чётко видно, что «зона безопасности» находится на востоке Украины. Ну и ещё в Киеве, что ожидаемо. Да и вообще, судя по потерям, «Запад катился войной на Восток» ©

То есть, украинцам можно было бы посоветовать, как Гэндальф, «Бегите, глупцы!». Бегите на восток страны и тем более на подконтрольные России территории: там в разы безопаснее.

Но вот читаю философа-окормителя Александра Дугина, нынешнего триумфатора после «Всемирного русского народного собора». Он пишет, что украинцев придётся «перевоспитывать». И не в индивидуальном, а в массовом порядке. Вот, дословно:

«Украинцев придётся перевоспитывать. Всех. Брутально. У них непорядок с головой. Но ничего. Перевоспитывая их, вылечимся и сами. Можно подумать, что у нас всё с этим отлично. Выздоравливаем же. И их вылечим. Научим Родину любить — великую единую восточно-славянскую Родину. И больше никогда не предавать её научим. И их…, и себя. И слово “брутально” относится не только к ним. Можно подумать, что мы здесь ни при чём. Очень даже при чём. И себя перевоспитаем…».

И от этих слов становится как-то не по себе. Не только потому, что методы «перевоспитания» анонсированы «брутальными» — так, чтобы больно было каждому и внутри, и извне. Но и потому в первую очередь, что чуть раньше Александр Дугин раскрыл цели «священной войны» России за собственное выживание. «Мы закончим на границах с Польшей и Румынией, на это мы подписались. К западным границам бывшей Украины мы выйдем. И там встанем. А если Запад будет продолжать себя вести в том же духе, то и там не встанем. Пойдём дальше. И всем припомним: почему загорелось? Откуда прилетело? Зачем ударило?

Уши отвинтим.

#Украина — это разминка. Русские идут».

И куда теперь, после такого более чем внятного предупреждения, бежать украинцам?

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