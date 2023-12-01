Найдена связь между характером человека и риском развития деменции

Как сообщает издание Alzheimer’s & Dementia, характер человека может оказывать значительное влияние на риски развития деменции, что удалось установить в результате исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Калифорнийский университет.

В рамках эксперимента было задействовано 44 тысячи человек, из которых деменция была диагностирована у 1703 участников.

Сравнивая черты характера двух групп людей, ученые установили, что намного чаще жертвами заболевания выступают те, кто отличаются максимальным количеством негативных черт характера, в то время как у доброжелательных людей, испытывающих от жизни чувство удовлетворения и открытых для получения нового опыта, степень риска развития деменции минимизируется.