Погреб на участке: ошибки при создании, которые сводят к минимуму всю пользу

Погреб используется для хранения овощей, фруктов и консервации на протяжении всей зимы. Очень важно обеспечить оптимальные условия, чтобы продукты оставались свежими и не появлялась гриль. Кроме того, важно не дать овощам и фруктам замерзнуть и испортиться.

Традиционный подвал, который находится либо под постройкой, такой как дом или сарай, либо специально выкопанный из земли и имеющий собственную дверь, ведущую в него, является отличным местом хранения. Однако при создании погреба многие допускают достаточно распространенные ошибки, которые могут привести к порче продуктов.

Полы сделаны из бетона

В идеале лучшая основа для пола погреба — это земля. Простой земляной пол поможет сохранить естественную влагу и позволяет ей свободно циркулировать. Это важно для правильного хранения продуктов.

Бетонный пол является не самый лучшим решением. Все это по причине того, что бетон удерживает тепло и предотвращает циркуляцию влаги.

Слишком много света

Фрукты и овощи сохраняются дольше, если хранятся в темных местах. В подвале не должно быть света. Это может привести к тому, что на корнеплодах прорастут побеги, и многие фрукты и овощи потеряют как цвет, так и полезность.

Чтобы ваши фрукты и овощи оставались свежими и полезными как можно дольше, вам нужно закрыть все окна и всегда не забывать выключать свет. Любое верхнее освещение, которое есть в подвале, должно быть очень тусклым.

Не обращать внимания на уровень влажности и температуры

Без высокой влажности погреб не будет функционировать должным образом. Чтобы продукты не высохли и не испортились, им необходимо достаточное количество влаги. Кроме того, температура в подвале должна быть достаточно низкой, чтобы овощи не выделяли газ этилен.

В погребе должна быть внутренняя температура где-то между 5 и 7 градусами. Корнеплоды и овощи в основном хорошо себя чувствуют при влажности от 85 до 95%. Поэтому важно внимательно следить за температурой и уровнем влажности.

Вы моете, но не протираете хранящиеся продукты

Мытье овощей перед их хранением может создать оптимальные условия для развития бактерий, в результате чего вся лишняя влага попадет в ваши продукты и в погреб.

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На всякий случай просто очистите продукты от лишней грязи перед хранением. Если во время сбора урожая они стали особенно грязными и вам приходится их мыть, стоит использовать для этого холодную воду. Перед хранением овощи также необходимо тщательно высушить бумажным полотенцем. Вы можете завернуть морковь, репу и другие корнеплоды в солому или слегка влажные листья, чтобы предотвратить рост бактерий.

Нет достаточно места для хранения

В идеальном погребе должно быть достаточно места. Это не только облегчает доступ к разнообразным фруктам и овощам, но и означает, что вам не придется дополнительно беспокоиться о повреждениях и гнили, которые могут возникнуть при хранении всех видов фруктов и овощей бок о бок. Вашим продуктам нужно пространство, чтобы дышать, поэтому если их небрежно сбросить на груды или сложить плотно в ящики, то может быстро образоваться плесень.

Лучше всего установить несколько полок и контейнеров для хранения, чтобы продукты оставались свежими. В идеале коробки должны быть изготовлены из необработанной и устойчивой к гниению древесины. Различные продукты должны быть расположены равномерно и не соприкасаться друг с другом, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха. Поместите продукты, которые лучше держать в холодных условиях, например картофель, на нижнюю полку, а продукты, которые лучше держать в более теплых условиях, например помидоры, на верхнюю полку. Полки должны иметь достаточное пространство между собой и не располагаться впритык к стене, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.

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Методы хранения неправильные

После того как вы убедились, что вы вытираете продукты, а не моете, и у вас есть достаточно места для их хранения, следует учесть еще несколько вещей. Например, всегда храните фрукты и овощи отдельно. Персики и ягоды не станут хорошим компаньоном для таких овощей, как картофель и кабачки. Газ этилен, выделяемый некоторыми видами фруктов, может ограничить срок хранения овощей.

Кроме того, некоторые продукты, такие как капуста и лук, имеют запах, который может проникнуть во фрукты, и у них появится неприятный вкус.

Подвалу не хватает нормальной вентиляции и притока воздуха

Нельзя недооценивать обеспечение достаточной вентиляции и воздушного потока в подвале. Весь этот этиленовый газ, который естественным образом циркулирует там, где хранятся большие количества фруктов и овощей, нуждается в выводе. Если застоявшемуся воздуху не обеспечить подходящего выхода и нет возможности проникнуть свежему воздуху, продукты быстро испортятся. Вентиляция также имеет неоценимое значение для поддержания оптимального уровня влажности. Если этого недостаточно, продукты сморщиваются и засыхают. Вся эта избыточная влага может вызвать плесень, грибок и порчу продуктов.

В идеале вам нужно установить два вентиляционных отверстия, чтобы воздух мог двигаться в обоих направлениях. Рекомендуется размещать выпускные отверстия, которые будут удалять горячий, спертый воздух, этиленовые газы и запахи, ближе к потолку подвала. Вентиляционные отверстия, через которые поступает весь этот хороший, свежий и прохладный воздух, следует устанавливать ближе к земле, чтобы обеспечить наиболее полезный воздушный поток. Размещение вентиляционных отверстий на противоположных концах подвала обеспечит максимальную циркуляцию.