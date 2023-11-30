 

Redmi представила бюджетный телевизор A75 2024

30.11.2023, 15:54, Разное
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Компания Redmi, представляющая собой дочернее предприятие корпорации Xiaomi, объявила о запуске предварительных продаж телевизоров Redmi A75 2024, относящихся к категории бюджетных.

Новинка получила, как это видно из названия, 75-дюймовую панель с 4K-разрешением и частотой обновления 120Гц, что обеспечивает высокую степень четкости и плавности картинки. Телевизор оснащен процессором с ядрами Arm Cortex-A35 и имеет два гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти.

Производитель позиционирует Redmi A75 2024, стоимость которого составляет 2999 юаней, что эквивалентно сумме в 37,3 тысячи рублей, как телевизор для геймеров. Информация о доступности новинки за пределами Китая пока отсутствует.   


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