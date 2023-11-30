С 1 декабря Росстат внедряет новые формы сбора информации о численности пенсионеров и размерах их пенсий

С 1 декабря Росстат внедряет новые формы сбора информации о численности пенсионеров и размерах их пенсий, в результате приказа, подписанного 17 ноября.

Первая форма предоставляет полную статистику о всех пенсионерах и их пенсионных выплатах, вторая фокусируется исключительно на неработающих пенсионерах, а третья охватывает информацию только о работающих пенсионерах. В последней форме также учитывается среднемесячная зарплата или другой источник дохода. Эти данные предоставляются Росстату территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования, и они должны поступать до первого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Доцент экономического факультета РУДН, Андрей Гиринский, в беседе с агентством “Прайм”, подчеркнул, что новые формы предоставления данных подробнее отражают разнообразные аспекты пенсионного обеспечения. По его мнению, это позволит более точно оценить объем выплат “в рамках макроэкономической модели и в разрезе регионов”. Согласно эксперту, также будет возможно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах, если это потребуется.