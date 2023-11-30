 

С 1 декабря Росстат внедряет новые формы сбора информации о численности пенсионеров и размерах их пенсий

30.11.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 декабря Росстат внедряет новые формы сбора информации о численности пенсионеров и размерах их пенсий, в результате приказа, подписанного 17 ноября.

Первая форма предоставляет полную статистику о всех пенсионерах и их пенсионных выплатах, вторая фокусируется исключительно на неработающих пенсионерах, а третья охватывает информацию только о работающих пенсионерах. В последней форме также учитывается среднемесячная зарплата или другой источник дохода. Эти данные предоставляются Росстату территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования, и они должны поступать до первого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Доцент экономического факультета РУДН, Андрей Гиринский, в беседе с агентством “Прайм”, подчеркнул, что новые формы предоставления данных подробнее отражают разнообразные аспекты пенсионного обеспечения. По его мнению, это позволит более точно оценить объем выплат “в рамках макроэкономической модели и в разрезе регионов”. Согласно эксперту, также будет возможно более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах, если это потребуется.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / В Воркуте открыли «Северный Артек»

30.11 / Эксперты DxOMark провели тестирование ноутбука MacBook Pro 14 с чипом Apple M3 Pro

30.11 / Важный навык – самосострадание. Как научиться жалеть себя, а не ругать при каждой оплошности

30.11 / Мини-боб – свежий тренд в прическах зимы-2024: особенности одной из самых модных стрижек сезона

30.11 / Мнение: Про дрова

30.11 / Для дачников введут ответственность за непосадку картофеля весной

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Помер Киссинджер

30.11 / Санкции США подталкивают китайских геймеров к покупке видеокарт AMD

30.11 / Казачьего атамана, надевшего китель с сотней медалей, госпитализировали с грыжей

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За убийство мирных жителей Мариуполя…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика